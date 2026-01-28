Descubren a una mujer que intentaba introducir droga oculta en su cuerpo en la prisión de Castelló
Un perro detector de drogas pasivo del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, de nombre Zeus, la detectó
La Guardia Civil tiene diversos servicios establecidos para el control de accesos a los centros penitenciarios, los cuales tratan de evitar la introducción en los mismos de drogas, armas, explosivos o cualquier tipo de elemento que pudiera resultar peligroso.
'Zeus', perro detector de drogas
Durante uno de estos controles, un perro detector de drogas pasivo del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, de nombre Zeus, reaccionó positivamente sobre una persona que se disponía a acceder como visitante al Centro Penitenciario II de Castellón. Los agentes descubrieron que portaba ocultos en el interior de su cuerpo dos envoltorios que contenían un total de 78 gramos de una sustancia, al parecer hachís, y dos envoltorios que arrojaban un peso de 2,20 gramos de supuesta cocaína.
Por todo ello, se procedió a la detención de una mujer de 41 años como supuesta autora de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda