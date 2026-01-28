Descubren a una mujer que intentaba introducir droga oculta en su cuerpo en la prisión de Castelló

La Guardia Civil tiene diversos servicios establecidos para el control de accesos a los centros penitenciarios, los cuales tratan de evitar la introducción en los mismos de drogas, armas, explosivos o cualquier tipo de elemento que pudiera resultar peligroso.

'Zeus', perro detector de drogas

Durante uno de estos controles, un perro detector de drogas pasivo del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, de nombre Zeus, reaccionó positivamente sobre una persona que se disponía a acceder como visitante al Centro Penitenciario II de Castellón. Los agentes descubrieron que portaba ocultos en el interior de su cuerpo dos envoltorios que contenían un total de 78 gramos de una sustancia, al parecer hachís, y dos envoltorios que arrojaban un peso de 2,20 gramos de supuesta cocaína.

Por todo ello, se procedió a la detención de una mujer de 41 años como supuesta autora de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).