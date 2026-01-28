Fiscalía pide absolver a un supuesto agresor sexual de una amiga de su hija en Castellón

La acusación particular fue la única que sostuvo ayer la petición de siete años de prisión por agresión sexual en el juicio a un hombre de 49 años que presuntamente abusó dos veces de una amiga de 21 años de su hija. La Fiscalía, ya desde antes de la vista oral, había pedido la absolución del varón, al ver «contradicciones de la suficente entidad» en el relato de la víctima. La defensa también reclamó absolver.

El caso ocurrió en un pueblo de Castellón que Mediterráneo omite para proteger la identidad de la presunta agredida. Y el origen de todo son dos relaciones sexuales en las que las visiones son opuestas: él dice que fueron consentidas, ella sostiene que son violaciones.

Ella explicó que llamó a su agresor porque confiaba en que él, que había estado en la cárcel, la ayudase a comprender un documento de acusación contra ella por un supuesto delito de agresión a la autoridad en un tren. «Inocentemente, lo llamé. Me recogió y me llevó a su casa, que está en el extrarradio de mi pueblo. Empezó con comentarios del estilo ‘eres muy linda’. Yo le decía que no quería nada, pero él se sacó el miembro. Le dije más de veinte ‘noes’. No es una manera de hablar», insistió la joven, que hoy tiene 28 años.

"Me hice la fuerte"

Según ella, en ese momento la superó «el miedo». «Tuvo comentarios de ‘estás nerviosa’ hacia mí, y yo me hice la fuerte y le dije que no lo estaba, por miedo a lo que pudiese suceder: sabía lo que había sucedido con las madres de sus hijos», agregó, sin que durante el juicio se especificase qué pasó con esas otras mujeres.

«Tuve que dejarme por el miedo, a pesar de que le expliqué que su hija mayor era amiga mía», indicó la afectada, entre lágrimas.

Esa fue la primera ocasión referida por la víctima, pero hubo una segunda, días después. «Yo pensé que me iba a pedir perdón, tonta de mí», dijo. «En su coche, se sacó otra vez el miembro. Yo salí del coche, abrí la puerta, pero él me dijo ‘al menos una mamadita, ¿no?’. Pensé que él no movería el coche si no lo hacía», continuó.

La versión del hombre

La historia del acusado es diametralmente contraria.

«Nos llamábamos, nos mandábamos mensajes. Fue totalmente consentido y se quitó la ropa ella. La respeté mucho porque tiene la misma edad que mi hija», afirmó.

Fiscalía ve "contradicciones"

La Fiscalía no cree en la versión de la chica y cree que el caso es «huérfano» de prueba. «No tiene ningún sentido que unos días después vuelva a tener un contacto con la persona que se supone que te ha abusado, dando la excusa peregrina que es pedir perdón. El único motivo que aduce es que él no iba a mover el coche, ¿por qué no se fue corriendo?», afirmó.

Asimismo, aseguró que si le daba «miedo» no tenía sentido que lo hubiese contactado ella la primera vez. Además, apuntó que en su primera declaración ella afirmó que esa primera vez llevaba «pantalones y camiseta», pero ayer dijo que portaba «un vestido».

El Ministerio Público también se apoya en que un guardia civil aseguró ayer en su deposición que ella, al poner la denuncia, «primero decía una cosa y luego otra». «En el mismo momento de contar los hechos ya se producen cambios», dijo el fiscal.

«¿Es posible que ella se sintiera culpable por haber participado en un acto que no la satisfizo, simplemente?», concluyó. Para la defensa, hay «anhelo de venganza» en la víctima, y el acusado refirió que la denuncia llegó tras una presunta deuda de droga de la víctima a su hija.