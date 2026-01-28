Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló

Susto en la calle Hermanos Vilafañe de Castelló. Sobre las 15.00 horas, la centralita de Emergencias en el 112 ha encendido todas las alertas: una joven de 18 años se ha precipado desde la azotea de un edificio de cinco pisos. El sobresalto ha sido unánime para los vecinos, que en ese momento circulaban por la zona, en el cruce de la Ronda Magdalena, frente al parque donde, un rato antes, aún jugaban los niños y las niñas que acababan de salir del colegio Castalia.

Fuentes de la Policía Local de Castelló ha confirmado que "una mujer se ha precipitado desde la azotea" de un edificio. En el lugar de los hechos se ha personado una patrulla de agentes municipales, además de la Policía Nacional, y un vehículo de Soporte Vital Avanzado (SVA), una UVI móvil asistencial provista para atender y trasladar pacientes críticos o inestables.

Las mismas fuentes han explicado que "la joven ha sufrido politraumatismos", por lo que "tras una primera asistencia de urgencia" y de instalar un dispositivo con lonas blancas para evitar las miradas de los curiosos, que se han ido acercando al lugar de los hechos al ver las sirenas y los servicios médicos, "ha sido traslada al Hospital General aún con vida". "Hemodinámicamente está estable", han señalado las mismas fuentes.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, abriendo diligencias para esclarecer las causas que han llevado a la joven a precipitarse de lo más alto de un edificio. Un milagro en plena tarde.