Un incendio arrasa una cochera y deja una mascota fallecida en una vivienda en la Vall d'Uixó
Los bomberos han localizado a un gato fallecido como consecuencia del incendio
Un incendio declarado este jueves ha afectado por completo a la cochera situada en la planta baja de una vivienda unifamiliar en la calle Artana de la Vall d'Uixó, donde han quedado calcinados diversos enseres, así como un vehículo y cuatro motocicletas.
Como consecuencia del fuego, el humo y la elevada temperatura se han propagado por el interior de toda la vivienda, lo que ha obligado a una intervención de los servicios de emergencia.
Durante las labores de extinción, los efectivos han logrado rescatar con vida a un perro que se encontraba en el interior del inmueble. Posteriormente, se ha localizado a un gato fallecido como consecuencia del incendio.
El fuego ha quedado completamente extinguido a las 22.15 horas. Según fuentes municipales, no ha habido que lamentar daños personales.
