La joven que se precipitó de un sexto piso en Castelló, ingresada en el Hospital General

La joven de 18 años que se precipitó de un sexto piso este miércoles a las 15.00 horas en la calle Hermanos Vilafañe de Castelló sigue ingresada en el Hospital General Universitario de Castellón. Fuentes del centro han explicado a Mediterráneo que "está todavía ingresada en planta", tras superar el pronóstico "reservado" con el que entró en Urgencias con el Soporte Vital Avanzado (SVA), una UVI móvil asistencial provista para atender y trasladar pacientes críticos o inestables, que la trasladó desde el lugar del siniestro.

La Policía Nacional ha abierto diligencias sobre el caso, con una primera pericial que incluye al entorno más cercano de la joven de 18 años.

Gran conmoción en el vecindario

Los hechos ocurrieron después de comer, sobre las 15.00 horas. Una joven se precipitó desde la azotea de un edificio de cinco alturas, causando una gran conmoción en el vecindario. Fueron muchos los curiosos que se acercaron hasta el lugar de los hechos, con lo que los agentes desplegaron un dispositivo especial para que los servicios médicos pudieran atender a la joven.

Fuentes de la Policía Local, que se personaron en el lugar del cuseso tras la llamada a Emergencias a través del 112, explicaron que "la joven ha sufrido politraumatismos", por lo que "tras una primera asistencia de urgencia" y de instalar un dispositivo con lonas blancas para evitar las miradas de los curiosos, que se han ido acercando al lugar de los hechos al ver las sirenas y los servicios médicos, "ha sido traslada al Hospital General aún con vida".