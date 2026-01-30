Acepta cuatro años de cárcel y 115.700 € de multa por un homicidio frustrado en Benicarló

Le cortaron la cara con un cúter, perforándole el globo ocular izquierdo y llegando del pómulo a la parte superior del labio, lo que le valió una herida de 30 puntos de sutura transversales en el rostro; le golpearon hasta dejarle tendido en el suelo con un hierro y un palo de gran formato, y, tras intentar clavarle un cuchillo en el costado derecho, acabaron rajándole la mano, con la que se estaba defendiendo. Son los hechos que ocurrieron en febrero de 2024 en una peluquería de Benicarló, cuando dos hombres, «de común acuerdo», según relató el Ministerio Fiscal, se personaron en el negocio de la víctima «con ánimo de menoscabar la integridad física y con ánimo intimidatorio». Primero le agarraron con las dos manos del cuello al mismo tiempo que le gritaban «¿quieres que te deje una marca en el cuello con el cuchillo?»; y «te voy a matar».

Con graves consecuencias para la víctima, quien en este periodo de tiempo ha pasado por varias operaciones quirúrgicas, con sutura de heridas faciales y lesión penetrante en ojo izquierdo, afectación de la esclera y úvea así como catarata traumática, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de nueve años de prisión para cada uno de los dos presuntos agresores por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Atenuante de "grave adicción"

Finalmente, tras una conformidad entre la Fiscalía y la defensa, uno de los agresores personado en el juicio que debía celebrarse ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial aceptó una condena de cuatro años de prisión por homicidio frustrado, una rebaja de la pena solicitada inicialmente por la «atenuante de grave adicción».

Además, también deberá pagar una indemnización de 16.640 euros por lesiones y 99.130 por secuelas, lo que asciende a un total de 115.770 euros.

El segundo de los agresores no se personó al requerimiento de la Audiencia Provincial, con lo que sigue en rebeldía, según fuentes jurídicas, y deberá ser juzgado posteriormente, en una vista sobre los mismos cargos.