Un adosado se incendia en Altura: hay peligro de que se propague a las viviendas vecinas

Los Bomberos de la Diputación de Castellón ya trabajan en contener el fuego

Un camión de bomberos, en una imagen de archivo.

Un camión de bomberos, en una imagen de archivo. / Bombers Dipcas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un incendio se ha desatado este viernes en una vivienda de Altura. Concretamente ha sido un adosado el que ha sido víctima de las llamas.

Según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, el incendio se encuentra bastante desarrollado y existe peligro de que se extienda a las viviendas colindantes, por lo que a las 18.30 horas los efectivos del parque Alto Palancia trabajan a destajo.

El total de medios movilizados hasta el momento son cuatro dotaciones de bomberos y dos unidades de mando de los Bomberos de la Diputación. También asisten en esta operación dos unidades de Forestals de la Generalitat, en apoyo de abastecimiento de agua.

Sin control

A pesar de que de momento solo hay una vivienda afectada, los bomberos temen que se propague puesto que las llamas no están controladas.

Esta noticia se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.

