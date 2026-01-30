Detenida en Benicàssim una persona de 25 años por cinco robos con fuerza en viviendas

La Guardia Civil de Benicàssim ha detenido a una persona de 25 años como presunta autora de cinco delitos de robo con fuerza en el interior de vivienda, dos de ellos en grado de tentativa, en el marco de una investigación desarrollada para la prevención y esclarecimiento de delitos contra el patrimonio.

Los hechos investigados se produjeron en distintas viviendas de Benicàssim durante los meses de noviembre, diciembre y enero del año en curso. Tras las primeras gestiones, los agentes constataron que el autor empleaba un mismo modus operandi en todos los robos, accediendo a los inmuebles mediante el forzamiento y fractura de puertas y/o ventanas.

La investigación, denominada BREAKCARTER, permitió a los agentes relacionar los distintos robos gracias a las similitudes detectadas en la forma de actuar, lo que llevó a intensificar las gestiones policiales para la identificación del presunto autor.

Como resultado del trabajo realizado y tras la interposición de una última denuncia, los agentes lograron identificar y localizar a la persona responsable de los hechos, procediendo finalmente a su detención. Con esta actuación han quedado esclarecidos un total de cinco hechos delictivos, culminando con éxito una investigación que ha requerido un minucioso análisis de los distintos robos.