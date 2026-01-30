Susto de altura en Benicàssim: se desprende la parte más elevada de la fachada de un hotel en pleno día
El incidente obliga a restringir el paso de vehículos y peatones mientras se aseguran los elementos inestables del inmueble
Un desprendimiento registrado en la fachada de un hotel, ubicado en la calle Santo Tomás de Benicàssim, ha obligado a activar una intervención urgente de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en esta zona céntrica del municipio. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún herido.
La actuación ha movilizado a efectivos de la Policía Local, que han procedido al corte temporal del tráfico y a la restricción del paso de peatones en el tramo afectado, mientras se evaluaba el alcance del incidente y se aseguraba el entorno.
Intervención para eliminar riesgos
Los bomberos han trabajado con una grúa en la retirada y saneamiento de los elementos de la fachada que presentaban riesgo de desprendimiento. Las labores se han centrado en eliminar cualquier peligro y en proteger la acera donde han caído restos del inmueble.
El edificio afectado corresponde al hotel Almadraba, que no se encuentra operativo y permanece en desuso desde hace unos años, encontrándose en estado de deterioro la fachada.
