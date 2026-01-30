Susto de altura en Benicàssim: se desprende la parte más elevada de la fachada de un hotel en pleno día

Un desprendimiento registrado en la fachada de un hotel, ubicado en la calle Santo Tomás de Benicàssim, ha obligado a activar una intervención urgente de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en esta zona céntrica del municipio. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún herido.

Se desprende la fachada de un hotel en Benicàssim / Eva Bellido / Eva Bellido

La actuación ha movilizado a efectivos de la Policía Local, que han procedido al corte temporal del tráfico y a la restricción del paso de peatones en el tramo afectado, mientras se evaluaba el alcance del incidente y se aseguraba el entorno.

Intervención para eliminar riesgos

Los bomberos han trabajado con una grúa en la retirada y saneamiento de los elementos de la fachada que presentaban riesgo de desprendimiento. Las labores se han centrado en eliminar cualquier peligro y en proteger la acera donde han caído restos del inmueble.

El edificio afectado corresponde al hotel Almadraba, que no se encuentra operativo y permanece en desuso desde hace unos años, encontrándose en estado de deterioro la fachada.