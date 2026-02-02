Accidente de tráfico en Vall d'Alba: Dos heridos tras una colisión en la CV-15

Dos personas han resultado heridas en una accidente que se ha producido, sobre las 8.30, en el término municipal de Vall d'Alba, en la CV-15. Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico han explicado a este diario que el suceso se produjo en el kilómetro 11,100, a la altura de la gasolinera de la localidad, antes de la entrada a la población.

Los agentes de la Benemérita han señalado que el accidente se ha producido por una colisión por alcance, cuando un automóvil chocó por detrás con el vehículo que le precedía. Esto ha hecho que los conductores de ambos turismos hayan sufrido lesiones de carácter leve que ha obligado a actuar a los servicios sanitarios para tratar a los heridos en el suceso.

Una imagen de la web de la Dirección General de Tráfico con el aviso del accidente. / Mediterráneo

Los dos implicados en el accidente han sido trasladados hasta el Hospital General de Castellón. Una vez allí, han recibido asistencia para sus heridas y han estado en observación por parte de los médicos.

Un fallecido

Se trata de un nuevo accidente en las carreteras provinciales después de que este domingo por la noche dos turismos colisionaran frontalmente en la carretera N-340, en el término municipal de Castelló. El choque se ha producido en el kilómetro 981 del citado vial, a la altura de la ermita de la Magdalena y ha causado el fallecimiento de un varón de 52 años, ocupante de uno de los dos turismos.

Además, han sido asistidos un hombre de 27 años por politraumatismo y una mujer de 22 por contusiones en una muñeca. Ambos han sido trasladados al Hospital General de Castellón.