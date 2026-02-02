Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: "Padre coraje y con un corazón enorme"

La fatalidad se cruzó la noche de este domingo en el camino de Manuel, un enfermero del Hospital General de Castelló. Tras terminar su turno de trabajo, se dirigía a su vivienda en Benicàssim cuando perdió la vida en un accidente de tráfico en la N-340. El siniestro se produjo al chocar su turismo frontalmente contra otro vehículo; Manuel falleció en el acto.

Manuel Soria Díaz tenía 52 años y una historia de superación a sus espaldas digna de admirar, como relata uno de sus mejores amigos, Christian: “Se podría escribir un libro con todo lo que ha pasado. Nunca tenía un no por respuesta; era capaz de ir al infierno por solucionarte un problema”. Manuel era conocido como Manu por sus compañeros de hospital y como "Lolailo" por su círculo más íntimo, “porque era muy flamenco, muy alegre; tenía un corazón que no le cabía en el pecho”.

Imagen de Manuel (arriba), enfermero del Hospital General fallecido este domingo, junto a algunos compañeros. / Mediterráneo

El sanitario era “un gran amante de la música y muy afable”, aunque por encima de todo fue “un padre coraje que lo dio todo para sacar adelante a su hijo”. Christian recuerda que Manu consiguió titularse como enfermero partiendo desde auxiliar, todo ello mientras afrontaba la enfermedad de su mujer, que tristemente falleció hace ahora diez años. Para quienes le conocieron, Manuel era “un ser de luz que estaba ahí a cualquier hora si le necesitabas”.

Sus familiares y amigos le darán el último adiós este martes en el Nuevo Tanatorio Funeraria Blay del Grau de Castelló a partir de las 10:00 horas. La misa funeral tendrá lugar a las 16:00 horas de este mismo martes. Descanse en paz.

