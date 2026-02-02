Dos personas heridas en un accidente en la ronda Sur de Castelló

Dos personas han sido trasladadas al Hospital General de Castellón con heridas leves tras sufrir un accidente durante la mañana de hoy en la ronda Norte.

El siniestro tuvo lugar sobre las 11.00 horas, a la salida de la Rotonda de las Manos de Ripollés, en dirección a la Ciudad del Transporte. Según fuentes municipales, un coche ha impactado por detrás con el otro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos y una ambulancia, que se ha encargado del traslado al centro médico.

