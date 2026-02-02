Piden 4 años de prisión a un hombre por robar una bandolera de la terraza de un piso en Orpesa

Lo que pudo parecerle al supuesto delincuente un golpe sencillo cuando vio una solitaria bandolera en la terraza de un apartamento de Orpesa, con apenas un pequeño muro de 1,70 centímetros que lo separaban del bolso desprotegido, se puede convertir en una condena a cuatro años de prisión.

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará hoy a un varón por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada. Los hechos ocurrieron en la tarde del 1 de octubre de 2023. El acusado, con antecedentes penales que no obstante son susceptibles de cancelación, actuó según el Ministerio Público con la finalidad de «obtener un beneficio patrimonial indebido» en la localidad de la Plana Alta.

De acuerdo con el escrito de acusación, el procesado trepó el murito de acceso a la terraza y se hizo con ella rápidamente. Además del DNI, la SIP, el carnet de conducir, un boleto de Lotería Nacional y otros objetos, allí había 77 euros en efectivo y una tarjeta de crédito. En total, todo ello ha sido valorado en 180 euros, por los cuales reclama ahora la víctima, un varón que se encontraba alojado en aquel piso de Orpesa.

Uso inmediato de la tarjeta

El acusado por estos hechos no perdió el tiempo y se apresuró a gastar la tarjeta bancaria sustraída. Inicialemente llevó a cabo su propósito con éxito, siempre según el relato de la Fiscalía, pues dice la acusación que pagó varios importes en tiendas o bares de la localidad. Se trataba de pequeños cargos para los que no había que dar pin: 15 euros aquí, 4,50 euros allá... Sin embargo, la codicia le habría podido a este varón, pues después de esos pequeños gastos se dirigió a un cajero automático.

En primer lugar intentó retirar efectivo de una entidad bancaria por importes de 140 y 70 euros. Sin embargo, no logró su objetivo. El presunto ladrón no cejó en su empeño y se marchó a otro cajero. Fue en esa segunda ocasión cuando, sin que la Fiscalía especifique cómo, el presunto delincuente pudo realizar varias retiradas de efectivo consecutivas en otra entidad bancaria española. Llevó a cabo un total de cuatro extracciones seguidas, por valor de 300, 300, 200 y 40 euros. Es decir, una suma total de 840 euros. Todas esas cantidades las reclama la víctima.

Ahora el tribunal deberá decidir si hay pruebas suficientes como para condenar a esta persona por el delito de robo con fuerza en casa habitada, en concurso medial con un delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, a este hombre se le reclama inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena y a un pago de indemnización de 1.020 euros por los efectos y el dinero robados.