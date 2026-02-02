Siniestro vial en Vila-real: Conduce borracho, choca con varios automóviles aparcados y se da a la fuga

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Vila-real ha detenido, en la madrugada de este domingo, a un hombre que conducía bajos los efectos del alcohol y que ha chocado con varios vehículos estacionados en la avenida Francesc Tàrrega. Después del siniestro, el acusado se dio a la fuga, aunque posteriormente fue localizado y capturado por los agentes de policía.

El furgón de la Unidad de Atestado de la Policía Local de Vila-real. / Mediterráneo

Según ha explicado la Policía Local de Vila-real, un vecino fue quien avisó de los hechos, durante la noche del sábado al domingo, por lo que los agentes del cuerpo de seguridad se trasladaron hasta el lugar de los hechos. El conductor causante desapareció del emplazamiento, por lo que la Unidad de Atestados inició una investigación para encontrar al vehículo.

Prueba de alcoholemia

Una vez hallado el turismo, los agentes realizaron una prueba de alcoholemia al causante del siniestro vial y comprobaron que conducía con una tasa de 0,75 de alcohol en sangre. Por eso, se procedió a su detención por el delito de atentar contra la seguridad del tráfico y darse a la fuga, después de provocar un accidente.

La Policía Local de Vila-real ha añadido que, tras el arresto, se inmovilizó el coche del detenido que se enfrenta a una multa y una posible estancia en prisión de entre 1 y 4 años. Además, se le someterá a un juicio rápido.

El cuerpo de seguridad, durante todo el fin de semana, ha realizado los pertinentes controles de alcoholemia para detectar más positivos. Estas jornadas se han saldado sin más accidentes.