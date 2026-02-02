Vuelca con su camión en una rotonda en Castellón

Un hombre ha resultado herido leve tras volcar el camión que conducía en la carretera entre Nules y la Vilavella, la CV-2222.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro ha tenido lugar a las 7.20 horas, mientras el vehículo circulaba por una rotonda.

El conductor ha recibido atención médica en el lugar de los hechos y no ha requerido hospitalización.