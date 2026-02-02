Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal CastellóIncendio vehículo CastellóGuerra civil en CastellónRestaurante santuario BalmaAyuda 200 eurosDerecho a vacaciones
instagramlinkedin

Vuelca con su camión en una rotonda en Castellón

El siniestro se ha producido a primera hora de la mañana

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente.

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente. / Google Maps

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un hombre ha resultado herido leve tras volcar el camión que conducía en la carretera entre Nules y la Vilavella, la CV-2222.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro ha tenido lugar a las 7.20 horas, mientras el vehículo circulaba por una rotonda.

Noticias relacionadas

El conductor ha recibido atención médica en el lugar de los hechos y no ha requerido hospitalización.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents