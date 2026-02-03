Actos vandálicos en Alcalà de Xivert: Identificados los autores de los destrozos en el polideportivo

El 14 de enero, un grupo de personas se introdujo en el pabellón polideportivo y en el Espai d'Oci de Alcalà de Xivert para perpetrar actos vandálicos y destrozos en las instalaciones. Dos semanas después, un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local de la localidad ha identificado a las personas implicadas en estos incidentes.

Los implicados, tras forzar una puerta de emergencia, rompieron la puerta del almacén de la cantina y sustrajeron bebida y comida. También vaciaron un extintor provocando que toda la superficie de la cantina se llenase de polvo de seguridad.

La puerta del alamacén del pabellón también sufrió destrozos. / Mediterráneo

Además, el mismo día también se introdujeron en el Espai d’Oci forzando una puerta y vaciando varios extintores. A los cinco días, volvieron a entrar en el pabellón polideportivo. En este caso, rompieron tres puertas y volvieron a forzar tres extintores en gradas y pistas del Pabellón. Al día siguiente, accedieron de nuevo a la pista donde abrieron una vez más extintores y provocaron que toda la pista se llenase del polvo de seguridad.

Operativo común

Ante estos hechos, Policía Local y Guardia Civil iniciaron un operativo común, con vigilancia de la zona y revisión de las grabaciones existentes en las cámaras de seguridad instaladas por el Ayuntamiento en diferentes puntos, siendo posible finalmente la identificación de los presuntos autores.

Los extintores fueron vaciados en la pista del polideportivo. / Mediterráneo

El concejal de Deportes, Jordi Batiste, ha destacado que “queremos agradecer a la Guardia Civil su implicación para la resolución del caso, junto a la Policía Local”, al tiempo que destacaba que “quede claro que este tipo de hechos no quedan impunes ya que, como recogen las ordenanzas municipales, los actos vandálicos contra el patrimonio municipal están prohibidos y sancionados”.

La ordenanza municipal de convivencia ciudadana recoge que los actos vandálicos que afectan al mobiliario urbano y patrimonio municipal se consideran infracciones graves e implican sanciones que pueden desembocar en la reparación del daño causado y multas económicas.