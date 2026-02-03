Sustrae gran cantidad de madera en una empresa de Vinaròs

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un almacén de maderas y carpintería ubicado en la citada localidad.

La investigación se inició el pasado 27 de enero, tras la denuncia interpuesta por el gerente del establecimiento. Según el relato de los hechos, los autores habrían accedido al recinto tras saltar el vallado perimetral, sustrayendo de forma continuada durante el último mes unos 112 tablones de grandes dimensiones y un metro cúbico de madera de encofrar.

Durante la inspección ocular realizada por los agentes y con apoyo de Policía Local, se logró localizar parte del material sustraído semiculto entre la vegetación en las inmediaciones de la empresa, presumiblemente a la espera de ser transportado de forma definitiva.

Según la investigación, los presuntos autores realizaban el traslado del material a pie durante el horario nocturno para evitar ser detectados, teniendo como objetivo final la venta de la madera en el mercado ilegal.

Gracias a las rápidas gestiones practicadas por los guardias civiles para la obtención de pesquisas, se logró identificar al presunto implicado. La actuación culminó la misma noche en la que se presentó la denuncia con la detención de un joven de 23 años, vecino de la localidad y la recuperación de parte del material sustraído que pudo ser devuelto a su legítimo propietario.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vinaròs