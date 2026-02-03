Roban en una empresa cerámica de Almassora

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a dos personas por el robo cometido en una empresa del sector cerámico ubicada en la localidad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 15 de enero, cuando los presuntos autores accedieron al recinto de la empresa tras forzar el perímetro exterior, sustrayendo diversas cajas de material cerámico.

Tras recibir llamada informando del robo, la Guardia Civil coordinó un dispositivo realizando una serie gestiones para el esclarecimiento de los hechos donde los agentes centraron los esfuerzos en la identificación de los responsables.

La celeridad de las actuaciones practicadas y las pesquisas obtenidas permitieron culminar esa misma noche con la plena identificación y posterior detención de dos hombres, de 37 y 46 años, a los que se le atribuye un delito de robo.

Noticias relacionadas

Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, junto con las actuaciones instruidas.