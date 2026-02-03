Pedidos por móvil y reparto a domicilio: así operaba la banda de la 'telecoca' en Castellón

Una cita, una ubicación, un timbrazo y la entrega realizada. Así procedía la banda de la telecoca que operaba en Orpesa y Castelló entre los años 2022 y 2023. Por este método de distribución de sustancias estupefacientes este martes se sentarán en el banquillo de los acusados 15 personas, que formaban parte de la organización, para ser juzgadas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

La Fiscalía solicita penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años para los encausados por dos delitos contra la salud pública, un delito de constitución en grupo criminal, otro de integración en grupo criminal, y un delito de tenencia ilícita de armas.

El entramado que utilizaba el método de la telecoca estaba especializado en el tráfico de drogas. No solo entregaban a sus clientes cocaína, sino que también distribuían marihuana y hachís a quien lo solicitaba.

El funcionamiento de la banda era sencillo. Los traficantes recibían llamadas de los consumidores y concretaban con ellos citas, ya fuera en sus domicilios o en otra localización. Entonces, los repartidores de las sustancias se encargaban de llevar las drogas hasta el lugar concertado y entregaban las sustancias a cambio de dinero.

La mayoría de los acusados son varones, aunque también hay varias mujeres. Dos de los procesados eran los líderes de la banda, mientras que el resto de detenidos por estos hechos debían recibir las llamadas, preparaban los paquetes con las drogas y ejercían de transportistas de las sustancias.

Dentro de la investigación, se procedió a entrar y registrar los domicilios de los encausados. Eso ocurrió en julio de 2023 y, durante estas pesquisas, se localizaron distintas cantidades de drogas y utensilios para prepararla, además de otros útiles para el funcionamiento de la trama. Además, Fiscalía apunta que, en una de las viviendas registradas, se incautó una pistola tipo táser.

El clan de los albaneses

Este juicio llega un par de semanas después de que la Sección Primera condenara a los dos cabecillas del clan albanés que traficaba con drogas en la provincia de Castellón y Valencia, a seis años y seis meses de prisión, así como al pago de un millón de euros de multa.

Además, después de cumplir dos años de prisión en un centro penitenciario de España, serán expulsados del país. La banda, que tenía su centro de operaciones en la localidad valenciana de l’Eliana, también vio como el transportista de la droga fue condenado a cuatro años y un mes de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Se le aplicó la atenuante de drogadicción para rebajarle la condena.