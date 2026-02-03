Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

Pedidos por móvil y reparto a domicilio: así operaba la banda de la 'telecoca' en Castellón

La Audiencia Provincial juzga este marte a 15 personas por este método para traficar drogas

Los juzgados de Castelló será el lugar donde se desarrolle este martes el juicio contra la banda de la ‘telecoca’.

Los juzgados de Castelló será el lugar donde se desarrolle este martes el juicio contra la banda de la ‘telecoca’. / Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

Una cita, una ubicación, un timbrazo y la entrega realizada. Así procedía la banda de la telecoca que operaba en Orpesa y Castelló entre los años 2022 y 2023. Por este método de distribución de sustancias estupefacientes este martes se sentarán en el banquillo de los acusados 15 personas, que formaban parte de la organización, para ser juzgadas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

La Fiscalía solicita penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años para los encausados por dos delitos contra la salud pública, un delito de constitución en grupo criminal, otro de integración en grupo criminal, y un delito de tenencia ilícita de armas.

El entramado que utilizaba el método de la telecoca estaba especializado en el tráfico de drogas. No solo entregaban a sus clientes cocaína, sino que también distribuían marihuana y hachís a quien lo solicitaba.

El funcionamiento de la banda era sencillo. Los traficantes recibían llamadas de los consumidores y concretaban con ellos citas, ya fuera en sus domicilios o en otra localización. Entonces, los repartidores de las sustancias se encargaban de llevar las drogas hasta el lugar concertado y entregaban las sustancias a cambio de dinero.

La mayoría de los acusados son varones, aunque también hay varias mujeres. Dos de los procesados eran los líderes de la banda, mientras que el resto de detenidos por estos hechos debían recibir las llamadas, preparaban los paquetes con las drogas y ejercían de transportistas de las sustancias.

Dentro de la investigación, se procedió a entrar y registrar los domicilios de los encausados. Eso ocurrió en julio de 2023 y, durante estas pesquisas, se localizaron distintas cantidades de drogas y utensilios para prepararla, además de otros útiles para el funcionamiento de la trama. Además, Fiscalía apunta que, en una de las viviendas registradas, se incautó una pistola tipo táser.

El clan de los albaneses

Este juicio llega un par de semanas después de que la Sección Primera condenara a los dos cabecillas del clan albanés que traficaba con drogas en la provincia de Castellón y Valencia, a seis años y seis meses de prisión, así como al pago de un millón de euros de multa.

Noticias relacionadas y más

Además, después de cumplir dos años de prisión en un centro penitenciario de España, serán expulsados del país. La banda, que tenía su centro de operaciones en la localidad valenciana de l’Eliana, también vio como el transportista de la droga fue condenado a cuatro años y un mes de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Se le aplicó la atenuante de drogadicción para rebajarle la condena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
  2. Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
  3. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  6. ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
  7. Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
  8. Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

Vídeo: 22 coronas de 22 Na Violants

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat
Tracking Pixel Contents