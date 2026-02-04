Desarticulan una red que robó en bares de Castellón: al menos un detenido en Soneja

Ha sido la Guardia Civil de la provincia de Teruel la que ha puesto las esposas a un grupo criminal que actuó, entre otras, en la provincia de Castellón. Realizaban robos en establecimientos de hostelería y al menos una de las detenciones se ha producido en territorio castellonense, concretamente en la localidad de Soneja, en el Alto Palancia.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Teruel ha culminado la fase de explotación de la Operación PORTOFEL, con la detención de siete personas implicadas en una red criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos hosteleros, de acuerdo con lo que han informado este miércoles desde la Benemérita.

Móviles sustraídos que han sido hallados en la operación. / Guardia Civil

Las detenciones se han producido en las localidades de Soneja, Xirivella (Valencia) y Castelerás (Teruel). La Guardia Civil no ha especificado cuántas detenciones se han producido en cada sitio. Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal y delitos contra el patrimonio, con un total de 86 robos con fuerza perpetrados en las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria, de los cuales 27 se registraron en las Comarcas del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Comarca Sierra de Albarracín.

Registros e incautaciones

Durante la operación se han realizado dos registros domiciliarios y la inspección de tres vehículos de alta gama, incautándose más de 8.200 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, diferentes tarjetas SIM, herramientas, llaves de vehículos, numerosas cajetillas de tabaco, ropa que se observa en las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad y sustancias estupefacientes que exceden la cantidad de autoconsumo.

Modus operandi

La organización criminal actuaba de forma itinerante y perfectamente estructurada. Sus integrantes seleccionaban establecimientos hosteleros en distintas provincias y, aprovechando horarios nocturnos o momentos de baja afluencia, forzaban los accesos mediante herramientas específicas.

Varios de los objetos encontrados en un registro. / Guardia Civil

Una vez en el interior, se dirigían de manera directa y rápida a los objetivos de mayor rentabilidad inmediata: máquinas recreativas, cajas registradoras y máquinas expendedoras de tabaco.

El grupo se desplazaba en vehículos de alta gama, lo que les permitía cubrir grandes distancias en una misma noche y así dificultar su localización. Además, empleaban teléfonos móviles y medios tecnológicos para coordinarse, evitar patrones predecibles y minimizar el riesgo de ser detectados.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel.