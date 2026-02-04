Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos
En el incidente de esta tarde se han visto implicados un coche y una persona que conducía un patinete
Punto negro en Castellón. Castellón ha registrado un accidente de tráfico este martes por la tarde en el que se han visto implicados un turismo y una persona que circulaba en patinete eléctrico. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en la rotonda entre la calle Río Júcar y Avenida Enrique Gimeno, delante del centro comercial Salera.
Por el momento, las autoridades no han facilitado información oficial sobre el estado de los implicados ni sobre la gravedad de las posibles lesiones, y se está a la espera de que se amplíen los datos del suceso. El accidente se produce apenas un día después de otro siniestro ocurrido en el mismo entorno, lo que vuelve a poner el foco en este punto de la ciudad.
Positivo en alcoholemia
El accidente de ayer tuvo lugar a las 20.30 horas en la rotonda de la avenida Enrique Gimeno, justo debajo de la Ronda Sur, (la rotonda siguiente al incidente de este miércoles) cuando un vehículo sufrió una salida de vía que terminó con el coche volcado. Según fuentes policiales, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.
Excarcelar al conductor
Por parte de Atestados de la Policía Local se instruyó atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. En el operativo intervinieron los bomberos municipales, que tuvieron que levantar el vehículo volcado y excarcelar al conductor, así como patrullas de la Policía Local y patrullas de incidencias de los agentes de movilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- Medio Ambiente instalará jaulas para capturar jabalís en 3 zonas de Castellón: estos son los 24 municipios