Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos

Punto negro en Castellón. Castellón ha registrado un accidente de tráfico este martes por la tarde en el que se han visto implicados un turismo y una persona que circulaba en patinete eléctrico. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en la rotonda entre la calle Río Júcar y Avenida Enrique Gimeno, delante del centro comercial Salera.

Por el momento, las autoridades no han facilitado información oficial sobre el estado de los implicados ni sobre la gravedad de las posibles lesiones, y se está a la espera de que se amplíen los datos del suceso. El accidente se produce apenas un día después de otro siniestro ocurrido en el mismo entorno, lo que vuelve a poner el foco en este punto de la ciudad.

Positivo en alcoholemia

El accidente de ayer tuvo lugar a las 20.30 horas en la rotonda de la avenida Enrique Gimeno, justo debajo de la Ronda Sur, (la rotonda siguiente al incidente de este miércoles) cuando un vehículo sufrió una salida de vía que terminó con el coche volcado. Según fuentes policiales, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Excarcelar al conductor

Por parte de Atestados de la Policía Local se instruyó atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. En el operativo intervinieron los bomberos municipales, que tuvieron que levantar el vehículo volcado y excarcelar al conductor, así como patrullas de la Policía Local y patrullas de incidencias de los agentes de movilidad.