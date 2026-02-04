Roban dos toneladas de cítricos en una finca de Burriana

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto tras la sustracción de 2.000 kilogramos de naranjas en una finca de la localidad.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio de seguridad ciudadana recibieron un aviso alertando de una posible sustracción de esta fruta en una zona rural. A su llegada al lugar, los agentes comprobaron la existencia de indicios compatibles con una recolección no autorizada, así como la desaparición de varias cajas que previamente se encontraban apiladas en el acceso a la finca.

Según la información facilitada por el encargado del huerto, se habría producido la sustracción de cítricos pertenecientes a varias hileras de árboles, estimándose una cantidad aproximada de unos 2.000 kilogramos.

Asimismo, después de la realización de varias pesquisas investigativas y en colaboración con el Equipo ROCA, se confirmó que el propietario de la finca no había concedido autorización alguna para la recogida del fruto.

Durante la actuación, los guardias civiles observaron un vehículo de gran tonelaje que, al percatarse de la presencia policial, evitó acceder al camino de la finca y continuó la marcha, siendo identificados finalmente los ocupantes del mismo.

Tras las comprobaciones realizadas, se pudo verificar que los cítricos sustraídos habían sido entregados ese mismo día en una empresa dedicada a la comercialización de fruta con un documento DATA que no correspondía.

Ante los indicios existentes, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer de 41 y 38 años de edad como presuntos autores de un delito de hurto.

Las naranjas pudieron ser recuperadas y puestas a disposición de su propietario