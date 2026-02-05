Detienen a un hombre de 47 años tras robar varias veces en una cooperativa de Burriana
La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un varón como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza cometido en una cooperativa agrícola de la localidad de Burriana.
La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo ROCA (Equipo contra Robos en el Campo) de la Guardia Civil de Burriana, tras la denuncia interpuesta el pasado 8 de enero por el representante legal de la cooperativa, quien informó de una serie de robos cometidos de forma reiterada en distintas fechas en los campos de cultivo.
Modus operandi
El modus operandi de los hechos denunciados siempre era el mismo, cortaba la valla perimetral de las instalaciones y posteriormente sustraía verduras y hortalizas, causando importantes perjuicios a la cooperativa afectada.
Tras múltiples tareas de investigación, los agentes lograron pruebas evidentes con las que pudieron identificar al presunto autor de los hechos, un hombre de 47 años que pudo ser detenido por un presunto delito continuado de robo con fuerza.
