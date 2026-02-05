Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón

Nuevo accidente entre un coche y un patinete en Castellón. En la tarde del miércoles 4 de febrero, a las 19.15 horas, se registró el incidente que obligó a trasladar a una menor de 15 años al Hospital General. El suceso tuvo lugar en la rotonda entre la calle Río Júcar y la avenida Enrique Gimeno, frente al centro comercial Salera, un punto donde ya se produjo otro siniestro apenas un día antes.

Traumatismo craneoencefálico

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la persona herida es una menor de 15 años, que fue asistida en el lugar por un equipo médico del SAMU y posteriormente trasladada al hospital.

La joven presentaba un traumatismo craneoencefálico, según las mismas fuentes. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su evolución ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Lugar del accidente

Positivo en alcoholemia

Asimismo, otro accidente el martes se registró otro accidente en la misma zona, concretamente en la avenida Enrique Gimeno, justo debajo de la Ronda Sur, (la rotonda siguiente al incidente de este miércoles) cuando un vehículo sufrió una salida de vía que terminó con el coche volcado. Según fuentes policiales, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Por parte de Atestados de la Policía Local se instruyó atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. En el operativo intervinieron los bomberos municipales, que tuvieron que levantar el vehículo volcado y excarcelar al conductor, así como patrullas de la Policía Local y patrullas de incidencias de los agentes de movilidad.