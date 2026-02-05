Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
El incidente tiene lugar en la tarde del miércoles en la rotonda entre la calle Río Júcar y la avenida Enrique Gimeno de la capital de la Plana
Nuevo accidente entre un coche y un patinete en Castellón. En la tarde del miércoles 4 de febrero, a las 19.15 horas, se registró el incidente que obligó a trasladar a una menor de 15 años al Hospital General. El suceso tuvo lugar en la rotonda entre la calle Río Júcar y la avenida Enrique Gimeno, frente al centro comercial Salera, un punto donde ya se produjo otro siniestro apenas un día antes.
Traumatismo craneoencefálico
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, la persona herida es una menor de 15 años, que fue asistida en el lugar por un equipo médico del SAMU y posteriormente trasladada al hospital.
La joven presentaba un traumatismo craneoencefálico, según las mismas fuentes. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su evolución ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.
Positivo en alcoholemia
Asimismo, otro accidente el martes se registró otro accidente en la misma zona, concretamente en la avenida Enrique Gimeno, justo debajo de la Ronda Sur, (la rotonda siguiente al incidente de este miércoles) cuando un vehículo sufrió una salida de vía que terminó con el coche volcado. Según fuentes policiales, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.
Por parte de Atestados de la Policía Local se instruyó atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. En el operativo intervinieron los bomberos municipales, que tuvieron que levantar el vehículo volcado y excarcelar al conductor, así como patrullas de la Policía Local y patrullas de incidencias de los agentes de movilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos