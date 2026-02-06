Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló

Pena de prisión de siete años para el hombre, de 40 años en la actualidad, que en 2019 dejó embarazada a una menor que contaba, en el momento de los hechos, con 13 años de edad. El juicio al que el acusado se enfrentaba este viernes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón se ha evitado al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el que se ha rebajado la condena desde los diez años que se solicitaban hasta los siete acordados.

Además, el condenado deberá pagar una indemnización de 15.000 euros por perjuicio moral a la víctima y permanecerá 5 años en libertad vigilada, una vez salga de la cárcel. El encausado ha reconocido su culpabilidad por un delito de abuso continuado a una menor de 16 años.

Cuatro meses en la cárcel

Este juicio, en un principio, estaba previsto para el pasado 15 de septiembre, pero la incomparecencia del acusado llevó a emitir una orden de captura. El hombre lleva cuatro meses en prisión preventiva después de que se le señalara como responsable de haber mantenido relaciones sexuales desde antes de enero de 2019 con la víctima, que ahora cuenta con 19 años dentro de una "relación sentimental".

A pesar de ser consciente de la edad de su pareja, de la edad de su pareja en esos momentos, mantuvieron los encuentros sexuales, en los que la chica quedó embarazada. La menor dio a luz a una niña en noviembre de 2019.

Aunque en un principio la madre también había sido procesada como cómplice de los hechos, en el escrito de acusación se apuntaba que los padres de la víctima fueron conocedores de que su hija mantenía encuentros con este hombre, a la que pusieron fin en abril de 2019. Posteriormente, se retiró el cargo a la madre.

Una vez denunciado el hecho, los Servicios Sociales tomaron cartas en el asunto y pusieron en marcha las medidas de protección necesarias para la menor. En la actualidad, la chica reside en casa de su madre con su hija.