Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs

Un jubilado de 76 años de edad ha fallecido este jueves en Vinaròs después de caer desde el techo de un taller. El hombre se encontraba en la parte superior de la nave, realizando labores de limpieza, en el momento en el que ha cedido una claraboya. La caída le ha provocado el fallecimiento y la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

Según ha podido saber este periódico se trataba de un conocido empresario, concretamente Ángel Castejón Gómez, fundador en el año 1986 del Grupo Castejón, que estaría en el techo de una nave de su propiedad. Su empresa distribuía en la zona vehículos de marcas como Citroën, Peugeot, Mercedes, Kia, Opel, Omoda o Jaecoo.

El fallecimiento de Ángel Castejón, con raíces en Vallibona, también ha despertado un profundo dolor en su localidad natal. Desde la Asociación Pensionistas y Jubilados Santa Agueda lamentaban hoy su pérdida. "Soci de esta asosiacio y conegut per tots a Vallibona. D.E.P el meu amic sempre te tindre present", publicaban en el grupo de Facebook de la citada asociación. El sepelio se realizará en la Iglesia Arciprestal de Vinaròs este sábado a partir de las 11.00 horas.

Desde el CICU han explicado que ha movilizado a una unidad del SAMU, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, el equipo médico se ha encargado de desarrollar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no ha habido respuesta y solo han podido confirmar su fallecimiento.

El fallecido, retirado del mundo laboral desde hacía años, se encontraba realizando tareas particulares en el techo de esta nave, sin relación con la actividad del taller.