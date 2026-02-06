Un joven acepta 16 meses de cárcel tras pedir vídeos sexuales a menores en Castellón

Un joven de 27 años que se enfrentaba ayer a un juicio por dos presuntos delitos de abuso sexual a menor y otros dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar llegó finalmente a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer su culpabilidad. Así, consiguió que se redujera la condena recibida.

El varón aceptó dos penas de ocho meses por cada uno de los dos casos, es decir, un total de 16 meses de cárcel. No obstante, ya ha cumplido con la prisión provisional el tiempo de la condena, por lo que saldrá en libertad gracias al acuerdo con el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Castellón. En inicio, le pedían cuatro años y medio de prisión.

Deberá pagar una multa y 1.500 euros de indemnización por el quebrantamiento de la cautelar.

Los hechos ocurrieron en 2023. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, este joven tenía una orden de alejamiento y de comunicarse por cualquier vía con las dos víctimas, dos chicos adolescentes: uno de ellos tenía 15 años y el otro, 14.

El primer caso

A la primera víctima, el acusado, de nacionalidad española, le dijo que era Policía Local. Valiéndose de esa posición, le requirió al joven de 15 años que le enviase «vídeos en los que apareciera el menor golpeándose los testículos».

Le advirtió de que si no lo hacía, compartiría otro vídeo sexual suyo que supuestamente tenía.

El segundo caso

En el otro hecho, dijo ser Guardia Civil. Utilizó que tenía un juicio pendiente con este chico y le requirió que le enviase unos vídeos sexuales para «ayudar» a la Guardia Civil.

Le amenazó de que «en caso de no hacerlo, iría a por él».