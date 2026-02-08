Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arte urbanoCierre en el centroRestaurantes míticosNuevo festivoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Alarma en el centro de Castelló: unas explosiones causan un gran susto en la calle Amadeo I

El Ayuntamiento confirma que se ha quemado un cableado de la luz en la aledaña calle Zaragoza y ello ha provocado unas deflagraciones en el alcantarillado

Un edificio ha sido desalojado y han caído falsos techos y revestimientos en viviendas a causa de las explosiones

Suceso en la calle Amadeo I de Castelló

Suceso en la calle Amadeo I de Castelló

Toni Losas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los Bomberos del Ayuntamiento y la Policía Local de Castelló han trabajado en la tarde de este domingo en las calles Amadeo I y Zaragoza, vía que culmina en La Farola.

Según han confirmado a Mediterráneo fuentes del consistorio, a las 15.38 horas han recibido el aviso de que se habían oído varias explosiones en el lugar, lo cual había alertado a los vecinos.

Los bomberos, frente al edificio donde ha ocurrido el suceso.

Los bomberos, frente al edificio donde ha ocurrido el suceso. / Manolo Nebot

Tal y como ha constatado este diario, al menos dos dotaciones de los bomberos y una unidad de mando del mismo cuerpo, además de varias patrullas de policía se han congregado rápidamente en el lugar.

Al parecer, las explosiones se han producido en las alcantarillas de la calle Amadeo I después de que se quemasen unos cables de la luz en la calle Zaragoza.

Varias explosiones

A continuación, se han producido varias explosiones en alcantarillas de la calle Amadeo I, sin que se especificase cuántas han sido.

La Policía Local ha acotado el perímetro para que no accedieran vehículos ni personas, una medida que se ha levantado sobre las 18.20 horas.

Las dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, en el lugar.

Las dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, en el lugar. / Manolo Nebot

"De forma presunta, y a falta de la información oficial de la investigación, se habría producido una deflagración en conducciones eléctricas. Por causas que se desconocen, la deflagración se habría propagado a través de los conductos por los que discurren los cables eléctricos, afectando verticalmente al edificio colindante", han explicado las fuentes.

Ha habido incluso desprendimientos de falsos techos y de revestimientos en algunas viviendas a causa de las explosiones que han asustado a la población.

Situación controlada

Cerca de las 17.30, la situación ha quedado estabilizada y en principio no existe afectación estructural, tratándose de daños en paramentos superficiales y revestimientos.

Noticias relacionadas y más

La finca que se encuentra sobre las explosiones ha sido desalojada pero ninguna persona ha resultado herida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents