Alarma en el centro de Castelló: unas explosiones causan un gran susto en la calle Amadeo I

Los Bomberos del Ayuntamiento y la Policía Local de Castelló han trabajado en la tarde de este domingo en las calles Amadeo I y Zaragoza, vía que culmina en La Farola.

Según han confirmado a Mediterráneo fuentes del consistorio, a las 15.38 horas han recibido el aviso de que se habían oído varias explosiones en el lugar, lo cual había alertado a los vecinos.

Los bomberos, frente al edificio donde ha ocurrido el suceso. / Manolo Nebot

Tal y como ha constatado este diario, al menos dos dotaciones de los bomberos y una unidad de mando del mismo cuerpo, además de varias patrullas de policía se han congregado rápidamente en el lugar.

Al parecer, las explosiones se han producido en las alcantarillas de la calle Amadeo I después de que se quemasen unos cables de la luz en la calle Zaragoza.

Varias explosiones

A continuación, se han producido varias explosiones en alcantarillas de la calle Amadeo I, sin que se especificase cuántas han sido.

La Policía Local ha acotado el perímetro para que no accedieran vehículos ni personas, una medida que se ha levantado sobre las 18.20 horas.

Las dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, en el lugar. / Manolo Nebot

"De forma presunta, y a falta de la información oficial de la investigación, se habría producido una deflagración en conducciones eléctricas. Por causas que se desconocen, la deflagración se habría propagado a través de los conductos por los que discurren los cables eléctricos, afectando verticalmente al edificio colindante", han explicado las fuentes.

Ha habido incluso desprendimientos de falsos techos y de revestimientos en algunas viviendas a causa de las explosiones que han asustado a la población.

Situación controlada

Cerca de las 17.30, la situación ha quedado estabilizada y en principio no existe afectación estructural, tratándose de daños en paramentos superficiales y revestimientos.

La finca que se encuentra sobre las explosiones ha sido desalojada pero ninguna persona ha resultado herida.