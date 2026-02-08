Juzgada por martirizar a su anciana madre durante la pandemia en Castellón

La presunta víctima del proceso que se juzga este lunes ya no podrá estar para ver que en la Audiencia Provincial de Castellón se hace justicia con lo que denunció en 2022. Entonces, esa mujer tenía 85 años y, en el tiempo que ha transcurrido hasta el juicio, ha fallecido por causas ajenas a lo denunciado hace cuatro años en Nules.

La acusada es la hija de la fallecida, a quien la Fiscalía considera responsable de dos delitos:_maltrato habitual y maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, ocurridos supuestamente entre los años 2019 y 2022. Por ello, el Ministerio Público reclama tres años de prisión para esta mujer, que ahora tiene 57 años (es decir, que en el momento en que presuntamente comenzó el maltrato tenía alrededor de 50 años).

Además de enfrentarse a una posible pena de cárcel, se le reclaman también 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo total de siete años. Por último y como responsabilidad civil, la Fiscalía pide que la acusada indemnice a los legítimos herederos de su madre con una cantidad de 5.000 euros, una suma que debería haber ido para la afectada si todavía estuviera viva.

Trato vejatorio

Los hechos, siempre según el relato del escrito de acusación del fiscal, ocurrieron a partir de febrero del 2019 y se extendieron durante todo el período de la pandemia de covid-19, hasta abril de 2022.

La procesada estaba conviviendo con su madre, que estaba enferma y requería del cuidado de alguien. Se detalla por parte de la Fiscalía que estas complejidades, en parte fruto de la avanzada edad de la mujer, redundaba en un estado de «vulnerabilidad» de la víctima, una vulnerabilidad a la que, al parecer, «no prestó la debida atención» la acusada.

No solo eso, sino que dice la Fiscalía que «infringió a su madre de manera continuada un trato vejatorio», con repetidos insultos. Asimismo, se negaba a que la madre realizara actividades que podrían haberle dado quizá algo de alegría en esos últimos años de vida.

Aislamiento familiar

Relata la Fiscalía que la mujer prohibía a las cuidadoras de la anciana «que la llevaran a pasear en silla de ruedas». También impedía que la visitaran familiares, como los hermanos y sobrinos de la acusada, por la «mala relación» que mantenía la hija con todos ellos.

La Fiscalía cree que la situación llegó a tal punto que un día no determinado de 2021, la acusada llegó a zarandear y a golpear en las nalgas a su propia madre.