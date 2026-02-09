Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de tráfico en la AP-7 en Castellón deja un hombre de 60 años herido y complica la circulación

En un principio se pensaba que había personas atrapadas, pero los Bomberos han descartado este extremo

Imagen de archivo de una ambulancia SAMU. / MEDITERRÁNEO

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un accidente de tráfico se ha producido este lunes sobre las 16.00 horas en la autopista AP-7 en la provincia de Castellón, y un hombre ha resultado herido.

Eel Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales en un principio es que había personas atrapadas en vehículos, pero finalmente los propios bomberos, consultados por Mediterráneo, han desmentido dicha comunicación.

Más tarde, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón ha ampliado que el accidente ha ocurrido cuando un vehículo se ha salido de la vía. El varón herido tiene 60 años y presenta contusiones en un brazo, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Vinaròs.

Ha intervenido una unidad de soporte vital básico para realizarle los primeros auxilios en el lugar del siniestro.

Efectivos del parque Baix Maestrat han dado apoyo en el accidente, que se ha producido en la localidad de Benicarló.

La circulación, así pues, se ha visto afectada en sentido Barcelona, por lo que se recomienda cautela a los conductores que deban dirigirse a la zona mientras duran los trabajos de emergencias.

