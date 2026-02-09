Una acusada por maltratar a su madre se desmaya y sufre convulsiones en pleno juicio en Castellón

Una mujer acusada de maltratar a su madre se ha desmayado este lunes en plena vista oral en la Audiencia Provincial de Castellón, apenas cinco minutos después de comenzar el juicio. La procesada, de 57 años, ha sufrido una crisis con convulsiones que ha obligado a suspender temporalmente la sesión.

Con muleta al juicio

La acusada había entrado al juicio apoyada en una muleta y manifestando que no se encontraba bien. Tras sentarse en el banquillo de los acusados y cuando apenas habían transcurrido unos minutos desde el inicio de la vista, la mujer ha comenzado a marearse y se ha desplomado.

En un primer momento, el tribunal ha reaccionado con sorpresa, pero enseguida los magistrados se han percatado de que se trataba de una emergencia médica real. Los propios miembros del tribunal se han levantado de sus asientos para auxiliar a la acusada mientras se solicitaba asistencia sanitaria.

Poco antes del incidente, la defensa había alegado que la mujer padece una condición psiquiátrica y había solicitado la suspensión del juicio por este motivo, una petición que el tribunal no había considerado oportuna. Acto seguido, la acusada se ha desvanecido en la sala.

Medios sanitarios han atendido a la acusada en la sala / P. R. O.

Asimismo, fuentes sanitarias han confirmado que la acusada está estable y la han trasladado al hospital.

Maltrato habitual y violencia doméstica

La mujer se enfrenta a un proceso judicial por la presunta comisión de dos delitos: maltrato habitual y maltrato en el ámbito de la violencia doméstica. La Fiscalía sostiene que los hechos se produjeron entre los años 2019 y 2022, cuando la acusada tenía alrededor de 50 años, y solicita para ella una pena de tres años de prisión.

La presunta víctima del caso era la madre de la acusada, una mujer que tenía 85 años cuando denunció los hechos en 2022 en Nules. Sin embargo, la anciana ha fallecido en el tiempo transcurrido hasta la celebración del juicio por causas ajenas a los malos tratos denunciados, por lo que no ha podido estar presente para ver cómo el tribunal juzga lo ocurrido.