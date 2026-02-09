Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezConvulsiona en el juicioDe Kabul a Vila-realUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Una cocina se incendia en un edificio de Benicàssim: los Bomberos actúan en la vivienda

El fuego está localizado en un tercer piso

Un camión de bomberos.

Un camión de bomberos. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los Bomberos de la Diputación de Castellón trabajan este lunes en un incendio en una vivienda de Benicàssim, tal y como han confirmado desde el Consorcio Provincial a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo que han explicado, el fuego afecta a la cocina de un tercer piso en un edificio de cuatro alturas de la localidad benicense.

Los efectivos del Parque Plana Alta son quienes actúan en el piso, sin que por el momento haya trascendido su localización exacta.

Noticias relacionadas y más

Esta noticia se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents