Una cocina se incendia en un edificio de Benicàssim: los Bomberos actúan en la vivienda
El fuego está localizado en un tercer piso
Los Bomberos de la Diputación de Castellón trabajan este lunes en un incendio en una vivienda de Benicàssim, tal y como han confirmado desde el Consorcio Provincial a través de sus redes sociales.
De acuerdo con lo que han explicado, el fuego afecta a la cocina de un tercer piso en un edificio de cuatro alturas de la localidad benicense.
Los efectivos del Parque Plana Alta son quienes actúan en el piso, sin que por el momento haya trascendido su localización exacta.
Esta noticia se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.
