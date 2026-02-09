Piden 11 años a un joven por incendiar la casa de un conocido con él dentro en Castellón

El juicio que se celebrará este próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Castellón deberá esclarecer un extraño suceso que ocurrió en l’Alcora en 2023. Un joven que ahora tiene 29 años presuntamente incendió de manera voluntaria la casa de un conocido mientras la víctima estaba dentro.

Hasta ahora se desconocen los motivos que lo llevaron a realizar esta acción tan extrema, de la cual lo acusa la Fiscalía Provincial de Castellón. Lo único cierto es que el Ministerio Público reclama hasta once años de prisión para este varón, de nacionalidad extranjera y con residencia legal en España, por un supuesto delito de incendio. El fiscal no considera que pueda llevar adelante una acusación por otros delitos, pese a que el afectado se encontraba dentro de la casa cuando empezó a arder.

Roció con combustible

El acusado, que en el momento de los hechos tenía 26 años y que cuenta con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, acudió el 27 de enero de 2023 directo a la vivienda de la presunta víctima de este caso. La casa se encontraba en una parcela fuera del núcleo urbano de la capital de la comarca de l’Alcalatén.

Siempre según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, cuando el procesado llegó allí, cogió un bidón de gasolina y roció la puerta de entrada del domicilio con ese líquido altamente inflamable. El acusado se habría hecho valer también de unos leños que había por la zona, que estaban amontonados en una carretilla. Fue en ese preciso instante cuando prendió fuego a todo y las llamas se propagaron con rapidez.

Reacción rápida de la víctima

La fortuna para el afectado fue que, a pesar de que estaba en el interior de la casa, estaba despierto y atento. Enseguida se alertó ante la presencia de humo y fuego alrededor de la entrada de la vivienda, por lo que salió del interior.

Actuó rápido, cubriéndose el rostro con toallas, y agarró unas mantas para sofocar el incendio desde el exterior antes de que las llamas penetraran en el interior de su domicilio. Al final, los daños que sí que causó el fuego antes de que el propietario consiguiera apagarlo estuvieron valorados en 2.411 euros, de acuerdo con la peritación de la aseguradora. La póliza del afectado cubrió dicho coste.

Reconocimiento del hecho

Menos de una semana después de haber provocado el incendio, el acusado se presentó en las dependencias de comisaría local.

Allí, se confesó como autor de los hechos, un reconocimiento que ratificó posteriormente en sede judicial. Por ello, para el juicio concurre la atenuante de confesión.