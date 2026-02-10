Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche se incendia por completo y se convierte en una bola de fuego en Morella

En la carretera N-232

Imagen del momento del vehículo en llamas en Morella.

Imagen del momento del vehículo en llamas en Morella. / Mediterráneo

Javier Ortí

Morella

Un vehículo ardió este martes por la tarde en la carretera N-232 en la provincia de Castellón, cerca de la masia de la Torreta.

El accidente ha ocurrido a unos kilómetros de Morella, pero el coche iba en dirección a Vinaròs.

A causa de lo ocurrido, la circulación se ha visto ligeramente afectada.

Los bomberos del parque de Els Ports han apagado el fuego, que ha llegado a ser exuberante por momentos.

Según han confirmado los propios bomberos a Mediterráneo, no se han registrado heridos.

