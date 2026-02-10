Un coche se incendia por completo y se convierte en una bola de fuego en Morella
En la carretera N-232
Morella
Un vehículo ardió este martes por la tarde en la carretera N-232 en la provincia de Castellón, cerca de la masia de la Torreta.
El accidente ha ocurrido a unos kilómetros de Morella, pero el coche iba en dirección a Vinaròs.
A causa de lo ocurrido, la circulación se ha visto ligeramente afectada.
Los bomberos del parque de Els Ports han apagado el fuego, que ha llegado a ser exuberante por momentos.
Según han confirmado los propios bomberos a Mediterráneo, no se han registrado heridos.
