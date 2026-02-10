Un concejal de Compromís en Castelló es atacado por un perro suelto en una senda de montaña: "Por suerte iba solo"
Pau Sancho relata el mordisco que sufrió mientras caminaba por el monte en Vilafranca y llama a la responsabilidad de los dueños de perros en espacios compartidos
Pocas actividades más asociadas con la paz y la tranquilidad que caminar por el monte. Pau Sancho, concejal del Grup Municipal Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, también suele salir a pasear por estas sendas de montaña para desconectar. Sin embargo, lo que debía ser un paseo más acabó este domingo con un mordisco de perro en el término de Vilafranca.
Sancho explica que suele caminar por caminos señalizados y concurridos, donde es habitual cruzarse con otras personas. En los últimos tiempos, señala, también se ha vuelto frecuente encontrarse con perros sueltos acompañados de dueños que tranquilizan a los caminantes con una frase recurrente: “tranquilo, que no hace nada”.
La mayoría de las veces, reconoce, no ocurre nada. Pero el domingo fue distinto. Al cruzarse con tres mujeres que paseaban con un perro suelto —un animal tipo border collie, "ni muy grande ni especialmente pequeño"— el perro reaccionó de forma inesperada y le lanzó un mordisco por encima de la rodilla. El ataque le rasgó el pantalón y le dejó marcas de los dientes en el muslo, aunque por suerte la herida fue superficial.
“El animal seguramente es muy tranquilo y nunca había hecho nada”, señala el concejal, que insiste en que no cuestiona el carácter del perro. De hecho, afirma que la persona que peor lo pasó fue la dueña, visiblemente afectada porque el animal nunca había reaccionado así. “Los animales al final son animales, pero los responsables son los dueños”, subraya.
Sancho "por suerte iba solo" en ese momento y no sufrió consecuencias graves. Por eso decidió no denunciar. Aun así, ha hecho público lo ocurrido con un objetivo claro: concienciar. “Nunca sabes ni cuándo ni por qué un perro se puede poner nervioso”, explica, especialmente en espacios compartidos donde confluyen senderistas, familias y otros usuarios.
El concejal recuerda que llevar perros sueltos en este tipo de caminos "es ilegal" y advierte de que cada vez es más habitual ver animales sin correa en sendas marcadas. “Los espacios comunes se deben respetar”, afirma, aunque matiza que en zonas de montaña menos transitadas puede haber contextos distintos.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- De Kabul a Vila-real: dos hermanos afganos resucitan un horno tradicional
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: 'Hemos hecho un partido muy serio
- CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «El ascenso no nos tiene que obsesionar. Tarde o temprano llegará»
- El motivo por el que cada semana 14 pensionistas de Castellón pierden la paga no contributiva
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Jesús Reig, el mecánico de camiones de Castellón que ahora es coach de criptomonedas: 'Perdí mucho dinero