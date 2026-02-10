Detienen a tres personas por 17 robos en casetas agrícolas de Vila-real, Burriana, Almassora y les Alqueries

La Guardia Civil de Burriana ha detenido en varias localidades de la provincia de Castellón a tres personas (dos varones y una mujer de 38 y 41 años) como presuntas autoras de 17 robos con fuerza consumados, un robo con fuerza en grado de tentativa y una estafa continuada, además de pertenencia a grupo criminal, por hechos cometidos en el interior de casetas agrícolas.

Los detenidos actuaban principalmente en las localidades de Burriana, Almassora, Alquerías y Villarreal, donde seleccionaban zonas aisladas para dificultar su identificación. Tras fracturar los accesos, sustraían maquinaria, herramientas y otros efectos de elevado valor económico.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a finales del mes de enero del año en curso por un robo en interior de vehículo. La realización de varias pesquisas investigativas permitió a los guardias civiles identificar a dos de los autores y relacionarlos con otros robos con fuerza cometidos en diferentes puntos de la provincia.

Como resultado de las gestiones practicadas, los días 5 y 6 de febrero se detuvieron a dos de los presuntos autores, solicitándose al Juzgado la correspondiente autorización de entrada y registro. Dichas actuaciones se llevaron a cabo el 7 de febrero, mediante un amplio dispositivo en el que participaron la USECIC, ETPJ Burriana, Cinológico, además de múltiples patrullas de Burriana, realizándose dos entradas y registros simultáneos.

Material de hípica, motosierras, desbrozadoras...

En el interior de una de las viviendas se localizó gran parte del material sustraído, entre el que se encontraban material de hípica, motosierras, desbrozadoras, productos fitosanitarios, material de riego (incluidos motores), generadores eléctricos y cinco carabinas, procedentes de distintos robos, así como una tercera persona implicada en los hechos relatados.

Parte de los efectos sustraídos han podido ser recuperados y se han iniciado las gestiones necesarias para su devolución a los propietarios.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Villarreal, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos.