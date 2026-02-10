Incendio en una vivienda de Vila-real
El fuego se ha originado en la cocina
Castellón
Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido esta noche para apagar un incendio declarado en una vivienda de la calle Hospital de Vila-real.
Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso se recibió a las 21.50 horas. El fuego se habia originado en la cocina del inmueble, un quinto piso de altura.
Sobre las 23.00 horas se consiguió controlar el incendio, que afectó únicamente a esa estancia. Sin embargo, el humo se propagó por toda la casa y sus tres ocupantes tuvieron que ser atendidos por medios sanitarios.
Las dos dotaciones desplazadas hasta el lugar trabajan en la extinción definitiva, con el ventilado de la vivienda y la revisión de resto de inmuebles del edificio.
