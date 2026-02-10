Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Txeroki atentado CastellónNueva tienda SaleraCierra un giganteConciertos Magdalena 2026Cortefiel CastellóPausa café en el trabajo
instagramlinkedin

Incendio en una vivienda de Vila-real

El fuego se ha originado en la cocina

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio.

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio. / Consorcio Provincial de Bomberos

Alberto Campos

Castellón

Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido esta noche para apagar un incendio declarado en una vivienda de la calle Hospital de Vila-real.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso se recibió a las 21.50 horas. El fuego se habia originado en la cocina del inmueble, un quinto piso de altura.

Dispositivo desplegado en la zona.

Dispositivo desplegado en la zona. / Consorcio Provincial de Bomberos

Sobre las 23.00 horas se consiguió controlar el incendio, que afectó únicamente a esa estancia. Sin embargo, el humo se propagó por toda la casa y sus tres ocupantes tuvieron que ser atendidos por medios sanitarios.

Noticias relacionadas

Las dos dotaciones desplazadas hasta el lugar trabajan en la extinción definitiva, con el ventilado de la vivienda y la revisión de resto de inmuebles del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents