Incendio en una vivienda de Vila-real

Bomberos del parque de la Plana Baixa han intervenido esta noche para apagar un incendio declarado en una vivienda de la calle Hospital de Vila-real.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso se recibió a las 21.50 horas. El fuego se habia originado en la cocina del inmueble, un quinto piso de altura.

Dispositivo desplegado en la zona. / Consorcio Provincial de Bomberos

Sobre las 23.00 horas se consiguió controlar el incendio, que afectó únicamente a esa estancia. Sin embargo, el humo se propagó por toda la casa y sus tres ocupantes tuvieron que ser atendidos por medios sanitarios.

Las dos dotaciones desplazadas hasta el lugar trabajan en la extinción definitiva, con el ventilado de la vivienda y la revisión de resto de inmuebles del edificio.