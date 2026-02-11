Una broma con un mechero y alcohol sanitario en Vinaròs termina en incendio... y puede que en 3 años de cárcel

Este miércoles, al igual que el juicio por un supuesto incendio provocado en l'Alcora, también se juzga en las mismas instalaciones judiciales castellonenses otro caso relativo a un supuesto delito de incendio. En este caso, no obstante, se trata al parecer de una broma que se salió de control en Vinaròs.

Un hombre de 46 años está procesado por estos hechos, que ocurrieron en 2015 en dicha localidad del Baix Maestrat. Según la Fiscalía, el acusado, «vulnerando las más elementales normas de cuidado, y a modo de broma, cogió una botella de alcohol sanitario». Luego, cogió un mechero, lo encendió a la vez que salía el alcohol a presión y se originó una llamarada que hizo que prendiese el salón de la vivienda en la que se encontraba.

El fuego se propagó por el piso

El fuego se propagó por el piso y afectó a toda la fachada del edificio. Tuvieron que evacuar dos plantas enteras y además un adulto y dos menores tuvieron que ser rescatados entre las llamas, en buen estado.

La Fiscalía reclama tres años de prisión en un caso en el que concurre la atenuante muy cualificada de dilación indebida (han pasado once años). Además, al acusado, de nacionalidad española, le reclaman indemnizaciones de más de 20.000 euros por los daños causados en varias viviendas.

Este proceso, de no haber modificaciones, continuará también el jueves.