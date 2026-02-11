Explotación laboral en una granja porcina en Castellón: detenidas dos personas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha destapado un caso de explotación laboral en una granja de cerdos de Sant Mateu en la que trabajaban nueve personas, de las que al menos siete no disponían de contrato de trabajo.

Según han informado fuentes de la comandancia provincial, a los dos detenidos se les acusa de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.

La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada el 16 de enero en la que el denunciante relataba que el gerente del centro sometía a los empleados a condiciones laborales abusivas.

Investigaciones

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinarós asumió la investigación y, tras ampliar la denuncia y practicar las primeras diligencias, se puso en marcha la operación, dirigida a esclarecer un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Como parte de la investigación, el pasado 4 de febrero se llevó a cabo una inspección integral de la explotación, en un operativo coordinado en el que participaron efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón, patrullas de la Guardia Civil de San Mateu, agentes del Seprona y personal de la Inspección de Trabajo.

Durante la inspección, los agentes localizaron en la granja a nueve trabajadores y al encargado. De las comprobaciones realizadas se constató que al menos siete trabajadores no disponían de contrato laboral, lo que motivó la detención del encargado como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En el marco de la segunda fase de la operación, la Guardia Civil procedió además a la detención del propietario de la explotación porcina, al considerarlo presuntamente responsable de los hechos investigados.