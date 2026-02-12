Más de 25 conductores pasan a disposición judicial en Castellón en mes de enero
La mayoría de casos fueron por transitar sin permiso o licencia de circulación
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición judicial a 26 conductores por delitos contra la seguridad vial en la provincia de Castellón durante el mes de enero. Así, los agentes actuaron contra 15 conductores por carecer de permiso o licencia, 9 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por drogas en el organismo y 1 por conducción temeraria.
En toda la Comunitat Valenciana, han sido 174 las personas que han pasado ante el juez como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. En total, 75 han sido por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 35 son por pérdida total de puntos, 6 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, y 34 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 85 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 5 por exceso de velocidad, 7 por conducción temeraria y 2 por conducir con drogas en el organismo.
Otras provincias
Además, en la provincia de Valencia se ha actuado contra 37 conductores por carecer de permiso o licencia, 45 por conducir bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria 2 por exceso de velocidad y 1 conducir con drogas en el organismo.
Finalmente, en la provincia de Alicante, se ha actuado contra 23 conductores por carecer de permiso o licencia, 31 por conducir bajo los efectos del alcohol, 3 por exceso de velocidad y 2 por conducción temeraria.
