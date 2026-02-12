Acepta dos años de cárcel después de provocar un incendio por una broma
Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón dictó ayer una sentencia in voce de dos años de prisión para un hombre que incendió un piso en Vinaròs en 2015.
Una “broma” que acabó en llamas
Según el escrito de acusación con el que mostró conformidad el acusado, «vulnerando las más elementales normas de cuidado, y a modo de broma, cogió una botella de alcohol sanitario». Luego, cogió un mechero, lo encendió a la vez que salía el alcohol a presión y se originó una llamarada que hizo que prendiese el salón. Se llegaron a quemar otros pisos del bloque.
Además, tuvieron que evacuar dos plantas enteras y además un adulto y dos menores tuvieron que ser rescatados entre las llamas, en buen estado.
Pena reducida y suspendida
El varón de 46 años se enfrentaba a tres años de prisión, que al final serán dos y quedarán en suspenso con la condición de que no delinca en un plazo de tiempo.
Se apreciaron atenuantes como el pago de indemnizaciones por adelantado.
