Desaparición de Sonia: las nuevas imágenes de su coche abandonado en un barranco de Orpesa

Las malas condiciones climatológicas registradas durante las últimas semanas, con sucesivos temporales que han afectado a las costas de Orpesa, han provocado más contratiempos en la búsqueda de Sonia M. P., la mujer desaparecida en Orpesa hace ya más de un mes.

Así lo confirman a Mediterráneo fuentes de la investigación, que no obstante subrayan que las labores de búsqueda siguen activas por tierra y por aire. Los profesionales siguen por tanto tratando de encontrar pistas que ayuden a hallar a Sonia, y que terminen con la angustia que sufre su familia. Todas las hipótesis siguen abiertas.

Desaparecida desde el 7 de enero

Sonia desapareció el pasado 7 de enero. Según la información difundida por SOS Desaparecidos, tiene 54 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo rubio y largo y los ojos verdes. Las cámaras de seguridad de la zona del puerto deportivo la captaron por última vez caminando en dirección a la playa de la Concha.

También se organizaron batidas ciudadanas en distintos puntos del entorno, como en Torre la Sal. Estas batidas aún continúan. La familia ha optado por mantener la máxima discreción y no realizar declaraciones públicas. Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier información que pueda resultar relevante debe comunicarse a los canales oficiales o a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Nuevas imágenes del coche

El coche marca Mercedes de Sonia sigue en el lugar donde quedó varado.

Se trata de una zona boscosa en un barranco con una pendiente de un 14% y el coche está a 30 metros como mínimo de la carretera.

Para regresar del vehículo a la vía, Sonia tuvo que recorren unos 150 metros de vuelta, puesto que no hay camino viable a pie más corto. Se desconoce cómo quedó en esa posición, con pocos daños. Los únicos relevantes, en el frontal.

Este diario ha accedido a las inmediaciones del coche y ha conseguido nuevas imágenes del vehículo. Tiene las ventanillas parcialmente bajadas. En el asiento del copiloto, se ven papeles del seguro y una botella de bebida sin gas, llena. Hay pañuelos de papel en el asiento del conductor. Sin embargo, la posición en la que están estos objetos puede no ser indicio de nada si hubiera personas que hayan accedido al coche, abriéndolo y moviendo elementos.