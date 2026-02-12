Detienen a un ladrón itinerante buscado por múltiples hurtos en cajeros automáticos en Almassora
El hombre había actuado en Burriana, Almassora, Orpesa, l'Alcora, Onda y la Vall d’Uixó
La Guardia Civil de Castellón ha detenido en la localidad de Almazora a un hombre de 23 años al que se le atribuye la presunta autoría de hasta once delitos de hurto, cometidos mediante un mismo patrón delictivo en diferentes municipios de la provincia.
Operación Caisier
La investigación se inició durante el verano de 2025, tras detectarse un aumento de denuncias por hechos de similares características en varias localidades castellonenses. Ante esta situación, el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar asumió la investigación, logrando identificar al presunto autor que habría actuado de manera itinerante en los municipios de Burriana, Almazora, Oropesa, AlcoraOnda y la Vall d’Uixó.
El detenido utilizaba un modus operandi muy definido: acudía a sucursales bancarias ocultando parcialmente su rostro con mascarilla y gorra, situándose tras clientes (principalmente personas de edad avanzada) que se disponían a operar en cajeros automáticos. Mediante engaño y aprovechando la confusión generada tras la introducción del número PIN por parte de la víctima, lograba apoderarse del dinero en efectivo. En algunos casos, llegó a emplear fuerza física y empujones para asegurar la huida con el botín.
La detención se produjo cuando agentes de la Guardia Civil de Almazora, de forma sorpresiva, localizaron al presunto autor en un cajero automático de una entidad bancaria de la localidad, donde presuntamente se encontraba a la espera de una nueva víctima, vistiendo la indumentaria habitual empleada para cometer los hechos.
La operación, denominada Caisier, ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar, con la colaboración del Puesto de Almazora, que llevó a cabo la detención.
