Accidente de tráfico con un atrapado entre Benassal y Vilafranca

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este martes para intervenir en un accidente de tráfico con una persona atrapada ocurrido en la carretera que une Benassal y Vilafranca.

Según ha informado el propio consorcio a través de sus canales oficiales, en el operativo participan dotaciones de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat. Los bomberos trabajan en las labores de excarcelación y atención al ocupante del vehículo implicado.

Desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón han explicado que se trata de una salida de vía en el kilómetro 2,500 de la CV167 en término municipal de Benassal.

El accidente ha ocurrido a las 17.30 horas, por la "salida de vía de un cuadriciclo ligero que ha quedado volcado en la vía". El ocupante, un hombre, no podía salir, por lo que desde Emergencias se ha alertado al Consorcio de Bomberos para proceder a su excarcelación.