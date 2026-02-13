Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Cabanes: Declarado un incendio de vegetación que 'va fuerte' por el viento

El Consorcio Provincial de Bomberos despliega un amplio dispositivo ante la fácil propagación

Efectivops del Consorcio Provincial de Bomberos, en plena actuación. / Mediterraneo

Cristina Garcia

Alerta en Cabanes. Un incendio de vegetación se ha declarado este martes en el término municipal, en la zona de detrás del campo de tiro, lo que ha motivado la movilización de varios efectivos de emergencia, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de sus redes sociales.

Hasta la zona se han desplazado dos dotaciones del Consorcio, junto con ocho unidades de los servicios forestales de la Generalitat valenciana y dos coordinadores forestal de GVA Bombers Forestals. El incendio afecta a una zona de vegetación situada en las inmediaciones del campo de tiro de Cabanes, donde las llamas continúan extendiéndose alentadas por las ráfagas de viento, y parece que 'van fuertes', según fuentes del Consorcio Provincial.

Fuentes de los servicios de emergencia han señalado que en la zona sopla algo de viento, un factor que podría estar dificultando las labores de control y extinción del fuego. Por el momento, no se ha informado de daños personales ni de afección a núcleos habitados.

Los equipos desplazados trabajan sobre el terreno para contener el avance del incendio y evitar que se propague a zonas de mayor valor forestal. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.

