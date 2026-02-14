Los bomberos actúan en un incendio en una zona agrícola entre Nules y la Vilavella

Un incendio se ha declarado este sábado por la tarde en una zona agrícola que se sitúa entre los términos municipales de Nules y la Vilavella, según han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos a Mediterráneo.

Los efectivos han actuado desde alrededor de las 18.30 sobre una extensión que en principio es pequeña, pero que por las fuertes rachas de viento podía tender a propagarse en cualquier momento, así que la actuación de los profesionales en los momentos tempranos ha sido crucial.

Riesgo extremo

El riesgo por incendio era extremo a causa de estos vientos de la borrasca Oriana, que en esa zona de la Plana Baixa rondan los 100 kilómetros por hora, con el aviso rojo de Aemet.

Según ha podido saber este diario, sobre las 19.30 habría quedado controlado.

