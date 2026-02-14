Despiadada agresión para robar a un matrimonio de septuagenarios entrando al asalto en su casa de Nules
Llama a la puerta y al abrirle pensando que era un mensajero, accede al interior de la vivienda de forma violenta
La desconfianza es el mejor sistema de autoprotección. Esa es la conclusión a la que se llega tras conocer el caso de un matrimonio de septuagenarios de Nules, que el pasado martes sufrió una despiadada agresión en su propia casa, víctimas de un robo.
Pasados varios días desde el incidente, la familia ha querido hacer público el suceso para advertir a la población en general de las circunstancias en las que se produjeron los hechos.
Eran aproximadamente las 15.30 del pasado 10 de febrero. El propietario de la vivienda estaba en casa mientras su mujer, después de comer, acompañaba a un familiar a la suya. En su ausencia, alguien llamó a la puerta. El vecino, creyendo que podía ser un mensajero que llevaba un paquete, abrió la puerta sin llegar siquiera a sospechar que hubiera una intención ilícita y sin poder imaginar lo que sucedería inmediatamente después.
El individuo accedió a la vivienda ejerciendo la violencia contra el hombre, de 79 años, que recibió varios puñetazos en la cara que lo dejaron ensangrentado en el suelo, mientras su agresor le exigía «que le diese todo el dinero y el oro que tuviese», relatan los familiares.
Exigía dinero y oro
Por la brutalidad de los golpes, el anciano quedó desvanecido en el suelo «mientras el ladrón rebuscaba por toda la vivienda». Explican que, «al no encontrar nada de su interés en un primer momento, lo arrastró hacia el interior de la casa, donde recibió más golpes» insistiendo en que le dijera dónde tenía los objetos de valor y el dinero.
En ese momento, su mujer regresó al domicilio y se encontró la puerta abierta y a su marido herido en el suelo. En plena confusión por la escena, el asaltante la abordó y la golpeó hasta dejarla también semiinconsciente antes de huir «con algunas pertenencias».
El matrimonio fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y regresaron el mismo día a casa con el miedo metido en el cuerpo, mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana se hizo cargo de la investigación. El portavoz familiar afirma que se han abierto diligencias «por agresión y robo con violencia».
Cámaras que no funcionan
Varias son las circunstancias que contribuyen a agravar la sensación de vulnerabilidad, tal y como exponen desde la familia. Por una parte, que en esa misma calle haya un edificio municipal, el de Servicios Sociales, con cámaras instaladas en el exterior, «pero están inoperativas desde hace años». Por otro lado, inciden en que los robos se están generalizando «y la reciente ampliación de la plantilla policial no sirve de nada si no se actúa ni se toman medidas preventivas y correctivas».
Y en especial insisten en querer hacer público su caso para advertir a otras personas de la localidad, «porque no sabemos si sigue por el pueblo o puede volver para hacerle lo mismo a otras personas». Las personas mayores se ven expuestas en sus propios domicilios, a plena luz del día, advierten.
Recientemente, según relatan testigos a este periódico, se produjo un robo más elaborado en la casa de un vecino en una céntrica zona de la localidad. Dos personas uniformadas con los indicativos de una compañía de servicios llamaron al domicilio de un anciano y le indicaron que debían revisar la instalación. Confiado, les dejó entrar y mientras uno le distraía, otro registró la vivienda y la desvalijó de objetos de valor.
Ante estos hechos, la conclusión que defienden las víctimas es, por tanto, que la desconfianza y no abrir la puerta a personas extrañas es la mejor estrategia para evitar encontrarse en un incidente como los anteriormente relatados.
