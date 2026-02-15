Un hombre, a juicio en Castellón por entrar al cuarto de su amiga dormida y tocarle los pechos

Un varón de 46 años se enfrenta este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón a un juicio por supuesto abuso sexual, de acuerdo a lo que explicó la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Mediterráneo.

La víctima de este proceso es una amiga del acusado, una mujer mayor de edad que decidió denunciarlo después de unos hechos que presuntamente ocurrieron la noche del 11 de octubre de 2019.

Aquella noche, dicha mujer permitió que el acusado pasara la noche en su casa después de que este se lo pidiera. Ella accedió a que el varón durmiera en el sofá, sin más acceso a la casa que ese, de acuerdo con la Fiscalía.

Cabe reseñar que el varón tiene antecedentes penales que sin embargo no son computables para este proceso. El hombre es de nacionalidad española.

Ya era de madrugada en aquel piso de una localidad castellonense (omitida para preservar la identidad de la víctima), cuando a las 4.50 el varón se levantó del sofá, según el Ministerio Público. El procesado se dirigió hacia la habitación de su amiga, un lugar donde no tenía «autorización ni consentimiento de la propietaria» para acceder, dice el fiscal.

El presunto incidente

Fue en ese momento cuando se produjo el incidente sexual que se deberá juzgar en la Ciudad de la Justicia este 16 de febrero, más de seis años después de denunciarse.

El fiscal considera que «con finalidad de satisfacer su ánimo libidinoso», el acusado entró en el cuarto en el que la mujer estaba durmiendo y le tocó «los pechos y las nalgas por encima de la ropa».

No ocurrió nada más porque la víctima supuestamente se despertó sobresaltada debido al intento de abuso sexual que denuncia.

La pena solicitada

Por todo esto, Fiscalía reclama tres años de prisión y una indemnización de 1.500 euros, así como medidas de alejamiento.

También se le pide, de salir condenado, el pago de las costas procesales.