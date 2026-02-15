Alarma en Peñíscola: fuego en plena noche junto a las Atalayas con vecinos desalojados
Por prevención, las autoridades han desalojado a los vecinos de la urbanización Los Olivos, a 1,5 kilómetros del núcleo urbano de la Ciudad en el Mar
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este sábado a última hora de la noche a causa de un incendio de vegetación declarado en una zona próxima a la urbanización Las Atalayas, el residencial Los Olivos, en una de las zonas residenciales a unos 1,5 kilómetros del núcleo municipal de Peñíscola. Un fuego que puede ir a más a causa del viento.
Según han informado fuentes del Consorcio, en el operativo participan tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, así como tres unidades de los servicios forestales de la Generalitat valenciana, pertenecientes a GVAB Forestals. El despliegue se completa con la presencia de un coordinador forestal y una unidad de mando, con el objetivo de dirigir y supervisar las labores de extinción.
Los vecinos, desalojados por precaución
El incendio afecta a masa vegetal cercana a una zona urbanizada, lo que ha motivado una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar su propagación y garantizar la seguridad de la población. Por el momento, no se ha informado de daños personales.
Los vecinos de Los Olivos han sido desalojados preventivamente, y según señalan varios testigos a Mediterráneo, están en sus coches, con mantas y víveres. Los efectivos de emergencia continúan trabajando en la zona y evaluando la evolución del fuego.
