Benicàssim se concentra en repulsa al asesinato machista en el centro de salud

Benicàssim ha mostrado su "más absoluta repulsa ante el asesinato machista" de Ana, enfermera del centro de salud de la localidad, que ha ocurrido este lunes por la mañana mientras trabajaba. Centenares de vecinos y vecinas consternados se han concentrado en la plaza de Les Corts, junto al centro sanitario, convocados por Dones Progressistes.

Los vecinos han gritado consignas contra la violencia machista que ha azotado a la población, con mensajes en recuerdo de Ana y colocando velas en su memoria. El último crimen machista que se vivió en la provincia ocurrió en septiembre del 2024.

Vecinos con pancartas con el nombre de Ana, la mujer asesinada por su exmarido este lunes en Benicàssim. / EVA BELLIDO

Ruth Gandarias, vicepresidenta de Dones Progresistas de Benicàssim, valora de forma muy positiva la respuesta ciudadana y pone el acento en la necesidad de reforzar la concienciación frente a la violencia de género tras el crimen machista ocurrido en el municipio.

“Hay una asociación feminista en Benicàssim y las mujeres están acompañadas en todo lo que se trata violencia de género”, subraya Gandarias, quien explica que el acto celebrado estos días nace precisamente con ese objetivo: visibilizar el respaldo colectivo y recordar que ninguna mujer está sola ante una situación de maltrato.

"Ha sido muy devastador"

La vicepresidenta reconoce que la jornada ha quedado marcada por la conmoción tras conocer el asesinato de una mujer a manos de su expareja en el centro de salud. “Ha sido muy devastador ver que en tu municipio pasa algo así. Que un señor asesino pueda ir a un centro de salud, llevar dos cuchillos y asesinar a su expareja cuando ya sabes que la relación ha acabado”, lamenta.

Ante lo ocurrido, Gandarias insiste en que la respuesta no puede limitarse a la condena pública y reclama un compromiso más profundo desde todos los ámbitos. “Creo que hace falta mucha educación, mucha prevención y en los presupuestos de los ayuntamientos se ve que no estamos andando juntos en esto”, afirma, en alusión a la necesidad de reforzar recursos y políticas activas contra la violencia machista.

Otras reacciones

No ha sido la única reacción ante la tragedia. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, del PP, ha convocado un minuto de silencio para este martes en la institución provincial. "Condena rotunda, tolerancia cero frente a la violencia machista", ha subrayado Barrachina.

El PSPV de Castellón también ha condenado el mortal ataque: "La violencia machista ha manchado de sangre nuestra tierra. Existe, y mata. El negacionismo también mata". Asimismo, Compromís per Benicàssim ha recalcado que "ya basta de blanquear la violencia machista".